 
مباشر

الخارجية الأمريكية: مكالمة بين بلينكن ولافروف لن تكون بناءة في الظروف الراهنة

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: مكالمة بين بلينكن ولافروف لن تكون بناءة في الظروف الراهنة
AFP Manuel Balce Ceneta / POOL
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1iv

اعتبرت الخارجية الأمريكية أن إجراء مكالمة هاتفية، بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف، غير بناء، لكنها لم تستبعد إجراء مثل هذه الاتصالات في المستقبل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن "وزير الخارجية لم يتحدث مع نظيره الروسي منذ فبراير".

إقرأ المزيد
بلينكن يبحث مع مسؤولين أوروبيين المساعدات الأوكرانية والعودة إلى الاتفاق النووي
بلينكن يبحث مع مسؤولين أوروبيين المساعدات الأوكرانية والعودة إلى الاتفاق النووي

وأضاف أن "روسيا لم توفر لنا أي أسس للاعتقاد بأن الحديث على مثل هذا المستوى بين بلينكن ولافروف لن يكون بناء في الظروف الراهنة".

وأشار إلى أنه "إذا كانت هناك الظروف الضرورية، وإذا توصلنا إلى الاستنتاج بأن المكالمة بينهما من شأنها أن تساهم في خفض مستوى العنف أو تخفيف الوضع الإنساني للشعب الأوكراني، فمن الممكن أن تجري تلك الاتصالات في المستقبل".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا