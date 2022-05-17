تركيا.. وزارة الداخلية تطلق عملية "أرن - الحصار 10" بجبل أغري

أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "أرن - الحصار 10" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة جبل "أغري" شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن 915 عنصرا أمنيا يشاركون في العملية.

وأشارت إلى أنه تم اطلاق العملية إثر توصل جهاز الاستخبارات التركي لمعلومات تفيد بأن 5 إرهابيين سيتسللون من الجانب الإيراني إلى المنطقة.

ولفتت إلى أنه تم تحييد إرهابي حاول التسلل إلى المنطقة، في اشتباك خلال اليوم الأول من العملية.​​​​​​​

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا"، في يناير 2021، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار إلى أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي قتل على يد مسلحين من "بي كا كا" في 11 أغسطس 2017.

المصدر: الأناضول