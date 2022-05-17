واشنطن ترصد أكثر من 6 ملايين دولار لتلفيق روايات عن الجيش الروسي

ستقدم وزارة الخارجية الأمريكية ما لا يقل عن 6 ملايين دولار لبرنامج جديد لنشر مزاعم ارتكاب جرائم حرب روسية في أوكرانيا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الأمريكية يهدف هذا إلى "تسجيل وتحليل وإتاحة على نطاق واسع" للجمهور أدلة مزعومة حول "جرائم حرب وفظائع أخرى في أوكرانيا"، ويقوم الجانب الأمريكي بنسبها إلى الجيش الروسي.

إقرأ المزيد

ومن المخطط أيضا إنشاء موقع على الإنترنت ستوزع من خلاله وزارة الخارجية نسختها من الأحداث.

وتعتمد واشنطن على مساعدة الشركاء الأجانب، ولم يتم تحديد مكان ومن يقوم بتنفيذها.

وسيتم في البداية تخصيص 6 ملايين دولار لهذا البرنامج، وسيتم توفير مزيد من التمويل من خلال المبادرة الأوروبية للاستدامة الديمقراطية.

وتهدف المبادرة بحسب واشنطن، إلى دعم المجتمع المدني في أوكرانيا والدول المجاورة.

المصدر: تاس