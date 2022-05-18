توقيف سائقي حافلات في طهران بعد احتجاجهم للمطالبة برفع الأجور

أوقفت السلطات الإيرانية سائقي حافلات تظاهروا في طهران لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برفع الأجور، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" عن المسؤول في شركة النقل العام في طهران محسن باقري قوله "أوقف سائقون (الاثنين) خلال تجمع حاشد أمام مقر شركة النقل في طهران. أوقف سائقون آخرون خلال التظاهرة" الثلاثاء.

ولم يذكر باقري سبب توقيف السائقين كما لم يحدد عددهم، معربا عن أمله في الإفراج عنهم قريبا.

وأضاف "العمال لا يريدون شيئا غير قانوني، إنهم يريدون فقط زيادة قانونية في الأجور".

وكانت صحيفة "شرق" الإصلاحية أفادت بأنه تم تنظيم تظاهرة من جانب عشرات سائقي الحافلات الذين أضربوا في طهران للتنديد بعدم احترام قرار المجلس الأعلى للعمل والمطالبة بزيادة رواتبهم 10 %.

وردد المتظاهرون هتافات معادية لرئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني تتهمه بـ"عدم الكفاءة" وتدعوه إلى الاستقالة بحسب مقطع فيديو نشرته "شرق".

ويعاني الاقتصاد الإيراني عقوبات أميركية شديدة، وتشير البيانات الرسمية إلى أن التضخم يبلغ حوالى 40 %.

والأسبوع الماضي، أعلنت طهران سلسلة من الإجراءات من بينها رفع الدعم عن الطحين وزيادة أسعار بعض المواد الغذائية مثل الزيت ومنتجات الألبان.

وعقب ذلك، نزل المئات إلى الشوارع في مدن إيرانية عدة للتظاهر خصوصا في محافظة طهران، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

المصدر: "أ ف ب"