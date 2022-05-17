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مسؤول أمريكي: حكومة مادورو والمعارضة ستعلنان استئناف الحوار قريبا

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مسؤول أمريكي: حكومة مادورو والمعارضة ستعلنان استئناف الحوار قريبا
Globallookpress MFA Russia
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كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة ستعلنان عن استئناف الحوار السياسي بينهما قريبا.

وقال المسؤول للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "حكومة الرئيس مادورو والمعارضة ستعلنان في وقت قريب عن استئناف المفاوضات".

ورجح المسؤول أنه في حال تحقيق النجاح أثناء تلك المفاوضات، قد يوفر ذلك فرصة للتعامل الثنائي بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو.

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لكنه أضاف أن "هذين الأمرين ليسا مرتبطين ببعضهما البعض بالضرورة".

يذكر أن الحوار بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة انقطع في أكتوبر 2021 على إثر تسليم الدبلوماسي وأحد مقربي نيكولاس مادورو، أليكس صعب المعتقل في إفريقيا، للسلطات الأمريكية التي تتهمه بتبييض الأموال.

وفي مارس الماضي أعلن مادورو عن استعداده للعودة إلى التفاوض مع المعارضة بشرط الإفراج عن أليكس صعب.

المصدر: نوفوستي

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