تركيا: توقيف ثلاثة أشخاص كانوا يخططون لشن هجوم انتحاري

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" كانوا يخططون لشن هجوم انتحاري في شمال غرب البلاد.

وأوقفت فرق من مديرية مكافحة الإرهاب ثلاثة أجانب في مدينة بورصة في شمال غرب البلاد، للاشتباه في انتمائهم إلى "داعش" والتحضير لهجوم انتحاري، ولم يتم تحديد جنسياتهم.

وأعلن "داعش" مسؤوليته عن العديد من الهجمات في عامَي 2015 و2016 في تركيا أو أن أنقرة نسبتها إلى هذه الجماعة الجهادية.

وفي يناير 2016، فجر انتحاري نفسه في قلب مدينة اسطنبول التاريخية وسط مجموعة من السياح الألمان ما أسفر عن مقتل 12 منهم.

وأكدت السلطات التركية وقتها أن منفذ العملية سوري يبلغ 28 عاما وهو عضو في تنظيم "داعش" الذي لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم.

لكن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم على ملهى ليلي في اسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصا ليلة رأس السنة 2017.

المصدر: "أ ف ب"