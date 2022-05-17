شركة تحذر المستثمرين من إخفاقات ترامب التجارية

حذرت الشركة التي اندمجت مع شركة وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "Truth Social"، من المشاريع التجارية الفاشلة لترامب.

وفي التسجيل المقدم من شركة Digital World Acquisition Corp (DWAC)، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة جمعت أكثر من مليار دولار، ومجموعة Trump Media & Technology Group (TMTG)، حذرت المجموعات أيضا من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا يزال بإمكانها وقف الاندماج.

ووثيقة الاندماج المعروفة باسم S4، توضح بالتفصيل العديد من المخاطر المتعلقة برئاسة ترامب لمجموعة TMTG، وتحذر من أن "عددا من الشركات التي كانت مرتبطة بترامب قد تقدمت بطلب للإفلاس".

ومن بين عوامل الخطر الأخرى المدرجة في ملف الدعوى أن ترامب "متورط في العديد من الدعاوى القضائية وغيرها من الأمور التي قد تضر بسمعته".

وأشار ملف التسجيل إلى أن الرئيس السابق "ملزم بشكل عام" بالنشر على موقع Truth Social، حيث لديه ما يقرب من 2.7 مليون متابع ، و"عدم نشر نفس المنشور على موقع آخر على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 6 ساعات".

المصدر: The Hill