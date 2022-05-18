الاتحاد الأوروبي يعلق مهمة بعثته العسكرية التدريبية في مالي

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية، جوزيب بوريل، تعليق التكتل مهمة بعثته العسكرية التدريبية إلى مالي، وتوريد أسلحة عبر صندوق السلام الأوروبي إلى هذا البلد.

وقال بوريل في تصريح إن "البعثة ستبقى ولن تغادر، ولكن سيعاد تشكيلها وتقليص عديدها".

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وتابع: "سنواصل مهمتنا بحجم أصغر بكثير، لدينا ألف جندي هناك، ولسنا بحاجة إلى أكثر لأننا لن ندرب الجيش المحلي بشكل جماعي بعد الآن"، مضيفا: "سنعيد جزءا من جيشنا" المتواجد هناك.

ولفت إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي ستحافظ على وجودها العسكري في المنطقة، لكن ليس في مالي"، مشيرا إلى أن "الوحدة الألمانية ستتواجد في النيجر".

المصدر: "تاس"