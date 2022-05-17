منظمة إنسانية: 500 مهاجر بدون طعام أو ماء في مياه مالطا (صورة)

قالت منظمة إنسانية إن قاربا يحمل على متنه 500 شخص يواجه أخطارا في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وقد أطلق نداء الاستغاثة هذا من قبل مشروع "Alarm Phone" التابع لمنظمة "Watch The Med" غير الحكومية، بعد تلقي مكالمة من قارب أبحر من على سواحل طبرق شرقي ليبيا، مبينا أن المهاجرين "يواجهون مشاكل في المحرك، وبعض الأشخاص في وضع سيء، ليس لديهم طعام أو ماء".

واختتم بالقول: "لقد نبهنا السلطات لإنقاذهم على الفور".

🆘️ ~500 people in distress in Malta SAR!

Alarmphone was alerted by a big boat with ~500 people who left from Tobruk in #Libya. They have engine problems, some people are sick, they don't have any food & water.

We alerted authorities and demand an immediate rescue operation! pic.twitter.com/KhliaONxoP — Alarm Phone (@alarm_phone) May 16, 2022

Buone notizie!



Le ~500 persone hanno raggiunto l'Italia!

Ieri notte sono state localizzate dalla Guardia Costiera che le ha scortate a #Pozzallo.

Benvenuti in Europa!https://t.co/nlPKHg7RNR — Alarm Phone (@alarm_phone) May 17, 2022

في السياق ذاته، أعلنت مصادر أمنية "وصول 57 مهاجرا خلال الليل على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، اعترضهم رجال قوات الشرطة على بعد حوالي 8 أميال بحرية عن سواحل الجزيرة على متن قارب بطول 8 أمتار"، والذين "يضافون إلى المجموعات التي وصلت الاثنين إلى كبرى جزر الأرخبيل الصقلي".

وأضافت المصادر ذاتها، أن "126 مهاجرا آخرين، تم تعقبهم من قبل هيئة حماية الموانئ على بعد ثلاثين ميلا بحريا، و79 غيرهم تم اعتراضهم على بعد حوالي 15 ميلا بحريا على متن قارب تمت مصادرته".

وأكدت المصادر الأمنية أنه تم إجراء جميع الفحوصات الصحية اللازمة على المهاجرين بعد استقبالهم في النقطة الساخنة بمنطقة كونترادا إيمبرياكولا، التي تجاوز عدد ضيوفها الآن الألف شخص.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء