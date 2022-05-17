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"اللعبة للجميع".. الأمير ويليام يحث اللاعبين المثليين أن يحذو حذو دانيلز (صورة)

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Gettyimages.ru
دوق كامبريدج الأمير البريطاني ويليام
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عبر دوق كامبريدج الأمير البريطاني ويليام عن أمله في أن يكون لدى المزيد من لاعبي كرة القدم الثقة والانفتاح بشأن حياتهم الجنسية.

وجاءت تصريحات الأمير ويليام بعد أن أصبح جيك دانيلز أول لاعب نشط في لعبة الرجال الإنجليز المحترفين يعلن أنه مثلي الجنس.

وبدأ المهاجم البالغ من العمر 17 عاما للتو مسيرته بعد أن ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي بلاكبول في وقت سابق من هذا الشهر، وهو فريق مقره شمال غربي إنجلترا، في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وعبر الأمير ويليام عن أمله في أن تظهر الرياضة أنها "لعبة للجميع" مع الإعلان التاريخي الذي أعلنه دانيلز.

وقال ويليام، الرجل الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني على حساب "تويتر" قائلا "ما فعله جيك يتطلب شجاعة، ونأمل بأن يساعد في كسر الحواجز التي لا مكان لها في مجتمعنا.. التحدث بصراحة يمنح الآخرين الثقة لفعل الشيء نفسه".

وكان إعلان دانيلز أنه مثلي الجنس الأشد من نوعه في كرة القدم للرجال بإنجلترا منذ إعلان جاستن فاشانو الأمر نفسه عام 1990، مع العلم أن مهاجم نوتنغهام فورست ونوريتش سيتي السابق لم يكن نشطا في الدوريات الاحترافية في ذلك الوقت.

وعثر على فاشانو مشنوقا في مرأب بلندن بعد ثماني سنوات من الإعلان.

المصدر: أ ب

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