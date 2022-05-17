"اللعبة للجميع".. الأمير ويليام يحث اللاعبين المثليين أن يحذو حذو دانيلز (صورة)

عبر دوق كامبريدج الأمير البريطاني ويليام عن أمله في أن يكون لدى المزيد من لاعبي كرة القدم الثقة والانفتاح بشأن حياتهم الجنسية.

وجاءت تصريحات الأمير ويليام بعد أن أصبح جيك دانيلز أول لاعب نشط في لعبة الرجال الإنجليز المحترفين يعلن أنه مثلي الجنس.

وبدأ المهاجم البالغ من العمر 17 عاما للتو مسيرته بعد أن ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لنادي بلاكبول في وقت سابق من هذا الشهر، وهو فريق مقره شمال غربي إنجلترا، في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وعبر الأمير ويليام عن أمله في أن تظهر الرياضة أنها "لعبة للجميع" مع الإعلان التاريخي الذي أعلنه دانيلز.

وقال ويليام، الرجل الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني على حساب "تويتر" قائلا "ما فعله جيك يتطلب شجاعة، ونأمل بأن يساعد في كسر الحواجز التي لا مكان لها في مجتمعنا.. التحدث بصراحة يمنح الآخرين الثقة لفعل الشيء نفسه".

Football should be a game for everyone.



What Jake has done takes courage and will hopefully help break down barriers that have no place in our society.



I hope his decision to speak openly gives others the confidence to do the same. W https://t.co/6YaHi2fipM — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 17, 2022

وكان إعلان دانيلز أنه مثلي الجنس الأشد من نوعه في كرة القدم للرجال بإنجلترا منذ إعلان جاستن فاشانو الأمر نفسه عام 1990، مع العلم أن مهاجم نوتنغهام فورست ونوريتش سيتي السابق لم يكن نشطا في الدوريات الاحترافية في ذلك الوقت.

وعثر على فاشانو مشنوقا في مرأب بلندن بعد ثماني سنوات من الإعلان.

المصدر: أ ب