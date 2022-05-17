زوجة أسانج ستطلب من وزيرة الداخلية البريطانية عدم تسليمه إلى واشنطن

أعلنت زوجة جوليان أسانج، ستيلا، أنها تستعد لتقديم طلب إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لمنع تسليم مؤسس موقع ويكيليكس إلى الولايات المتحدة.

وكتبت ستيلا على "تويتر": "سنقوم بتقديم طلب إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل لمنع تسليم جوليان للولايات المتحدة".

وأصدرت محكمة في لندن في 20 أبريل أمرا بتسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة. وستتخذ وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل القرار النهائي.

المصدر: RT