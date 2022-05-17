خبراء: علاقة ماسك بالصين قد تؤثر على محاولته شراء "تويتر"

حذر خبراء من أن العلاقة التي تربط الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بالصين من خلال دوره كأكبر مساهم في علامة السيارات الكهربائية "تسلا"، قد تشكل عقدة أمام محاولته شراء "تويتر".

وحسب الخبراء فإن "طموحات شركة تسلا في الصين، قد تمنح بكين النفوذ للضغط على تويتر لإسكات نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من النقاد أو تخفيف قواعدها بشأن الدعاية".

وقالت آن ستيفنسون يانغ من "جي كابيتال ريسيرش": "يمارس الصينيون نفوذا هائلا على الشركات.. إذا كنت مهتما بعملية شنغهاي (لشركة تسلا)، فإنك ستضع كل شيء آخر في الخدمة لذلك".

بالمقابل صرح ماسك بأنه لا يرى "مؤشرات على أن بكين قد تستخدم "تسلا" كرافعة مالية"، متوقعا أن تشكل الصين 25٪ إلى 30٪ من سوق "تسلا" على المدى الطويل.

هذا وارتفعت مبيعات "تسلا" في الصين بنسبة 226٪ العام الماضي لتصل إلى 473600 سيارة، وفقا لشركة LMC Automotive.

المصدر: The Hill