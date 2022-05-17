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ماكرون لبينيت: عازمون على منع الخطر النووي الإيراني

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ماكرون لبينيت: عازمون على منع الخطر النووي الإيراني
Gettyimages.ru
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، عزمه استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بشأن البرنامج النووي الإيراني.

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وقال الإليزيه في بيان مساء الثلاثاء إن رئيس الجمهورية تحدث عبر الهاتف مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه ملتزم بالاستقرار الإقليمي وعازم على استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لمنع الخطر النووي الإيراني والحيلولة دون حصول إيران على قنبلة نووية.

ويوم الاثنين، أكدت الخارجية الإيرانية أن مشاورات المنسق الأوروبي الأخيرة في طهران كانت إيجابية وجادة وأنها أعادت الأمور إلى طريقها الصحيح.

وأكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده وجود نص متفق عليه بين الأطراف، مشددا على إمكانية العودة إلى فيينا في حال ردت واشنطن على المقتراحات الإيرانية.

المصدر: RT + الإيليزيه

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