فرنسا تعرب عن قلقها إزاء خطط تل أبيب لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن قلقه إزاء خطط تل أبيب لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وقال الإليزيه في بيان مساء الثلاثاء إن رئيس الجمهورية تحدث عبر الهاتف مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت.

وأضاف أن ماكرون جدد التأكيد على أهمية علاقة الثقة التي توحد فرنسا وإسرائيل، كما جدد رغبته في تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات بعد الهجمات التي تعرضت لها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.

وأكد الرئيس الفرنسي على تمسك باريس الراسخ بأمن إسرائيل.

وبينما رحب ماكرون مرة أخرى بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول في المنطقة، فقد أعرب عن قلقه إزاء الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، معلنا رغبته في الإسهام في إحياء جهود السلام في الشرق الأوسط بشكل حاسم.

كما أعرب رئيس فرنسا عن تأثره بوفاة الصحفية شيرين أبو عقلة، وذكر بالأهمية التي توليها باريس لإنهاء التحقيق بسرعة.

المصدر: RT