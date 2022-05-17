بالفيديو.. أحمد الطيبي لنفتالي بينيت: أنت كاذب وتعرف اسم الضابط الذي قتل شيرين أبو عاقلة

هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية، أحمد الطيبي، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قائلا إن الأخير "كاذب"، ويعلم اسم الضابط الذي أطلق النار على شيرين أبو عاقلة".

وفي كلمة له أمام الكنيست، توجه الطيبي إلى بينيت قائلا: "بعد بضع ساعات من مقتل أبو عاقلة، خرج بينيت وصرح للإعلام وأدعى أن شيرين قتلت على أيدي فلسطيني.. بينيت أنا أتحداك هنا وأمام الجمهور.. أنت تعرف هوية الضابط الذي أطلق النار على شيرين، أنت تعرف من أي جيب وبندقية مع عدسة تلسكوبية".

فرد بينيت قائلا أنت تكذب. الضابط قال إنه لا يعرف إذا ما أطلق النار باتجاهها".

بدوره قال الطيبي: "أنت الكاذب أنا إذا كذبت سيعرف هذا العالم كله"، مضيفا: "ليس أنا الذي يسميه الجميع بالنصاب".

المصدر: RT