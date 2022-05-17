الدفاع الروسية تعرض مشاهد لتدمير أرتال أوكرانية خلال محاولتها شن هجوم مضاد (فيديو)

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير مدرعات لكتيبتين أوكرانيتين حاولتا شن هجوم مضاد في 14 مايو في منطقة زابوروجيه بأوكرانيا.

وتُظهر مشاهد من طائرة مسيّرة قصفا مدفعيا على دبابات وعربات نقل للقوات الأوكرانية. ويمكن أيضا مشاهدة نتائج الهجوم المدفعي ومدى التدمير الذي لحق بالمدرعات والدبابات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المدفعية الروسية دمرت 26 دبابة أوكرانية و12 عربة نقل مدرعة، وبلغت الخسائر البشرية حوالي 100 عسكري أوكراني.

وأشارت إلى أن "تقدم المدرعات المعادية والاستعدادات للهجوم رصدتها طائرات مسيرة ومعدات استخبارات فنية".

المصدر: نوفوستي