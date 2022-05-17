إيران ترد على التصريحات التركية بشأن مصدر العواصف الترابية

رد رضا باني، مستشار هيئة إدارة الموارد الطبيعية ومستجمعات المياه في إيران، على التصريحات التركية بشأن مصدر العواصف الترابية، مؤكدا أن مركز هذه العواصف بين نهري دجلة والفرات.

وقال باني: "استنادا إلى الوثائق والصور الواردة من الأقمار الصناعية يمكن القول أن مركز الغبار والعواصف الترابية بين نهري دجلة والفرات يؤثر بشدة على إيران"، مبينا أن "رصد صور الأقمار الصناعية لا يظهر حركة العواصف باتجاه إيران من الصحراء الإفريقية، ونحن نرفض مثل هذه التصريحات بشكل كامل".



الجدير بالذكر أن الجانب التركي رفض في وقت سابق تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حول تأثير السدود التركية على موضوع الجفاف والعواصف الترابية في إيران واعتبرها غير علمية وأرجأ سببها إلى الصحراء الإفريقية.

المصدر: "إرنا"