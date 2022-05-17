إيران.. الشرطة تنقل المواطنين في طهران بعد إضراب سائقي حافلات النقل العام في العاصمة (فيديو)

أعلنت الشرطة الإيرانية عن إرسال 700 من حافلاتها لنقل الركاب في العاصمة بصورة مجانية بعد امتناع سائقي حافلات النقل العام بالعاصمة أداء مهامهم ودخولهم في إضراب منذ الاثنين.

واحتج سائقو الحافلات على عدم ارتفاع أجورهم بصورة متناسبة مع سائر القطاعات العمالية، وبعد قرار الحكومة برفع أجور العمال بنسبة 57% وامتناع البلدية عن تطبيق القرار على عمال البلدية.

حالا رانندها اتوبوس تو تهران دو روز اعتصاب کردن مردم دیر رسیدن خونشون، شما فکر کن ما هروز همچین وضعیتی داریم یک ربع بیست دقیقه باید وایسیم تا اتوبوس بیاد pic.twitter.com/DDMk0Mcg7P — مازیار ‎‎☼𓃬 (@karegarsadehh) May 17, 2022

وكان عمدة طهران علي رضا زاكاني، قد حضر في تجمعات السائقين ووعدهم بمعالجة القضية، بينما أعلنت البلدية اليوم عن رفع رواتب جميع العمال المتعاقدين مع البلدية بنسبة 40% بعد أن كانت بنسبة 10% فقط.

وأكد زاكاني ضرورة عدم ايقاف تقديم الخدمة للمواطنين كما استمع إلى مطالب المحتجين النقابية واحتجاجهم على الرواتب والخدمات المعيشية، كما وعد بمناقشة الموضوع في لجنة خاصة.

وعقب حضور عمدة العاصمة عاد بعض السائقين لمزاولة عملهم بينما يستمر إضراب عدد آخر.

هذا، وأعلنت مصادر غير رسمية إلقاء القبض على عدد قليل من المحتجين، فيما لم تعلق السلطات الأمنية على هذه الأنباء.

امروز نیروی سرکوب برای جلوگیری از بی نظمی در تهران با وعده استخدام عده ای از نیروهای شهربان و محیط بان (پلیس ساختمان ) را برای شکستن اعتصاب رانندگان اتوبوس جمع کرده بود...نکته قابل تامل دستپاچگی شورای تامین جهت جلوگیری از ازدحام مردم بهر قیمت ممکن است pic.twitter.com/N9ZGbN1S1T — Kalarzzzz (@Kalarzzzz1) May 17, 2022

#تهران - سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

فلکه صادقیه اعتصاب راننده‌های اتوبوس

طرح جدید نظام آخوندی برای مقابله با آلودگى هوا، استقرار نیروهای یگان ویژه سرکوب در اکثر نقاط تهران!!!!#اعتصابات_سراسری#اعتراضات_سراسری#تنها_جواب_قیام_است#مرگ_بر_خامنه‌ای_جنایتکار_و_مزدورانشpic.twitter.com/mYuMdXMuft — کیانوش (@Nima_m65) May 17, 2022

المصدر: RT