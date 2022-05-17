 
مباشر

إيران.. الشرطة تنقل المواطنين في طهران بعد إضراب سائقي حافلات النقل العام في العاصمة (فيديو)

أخبار العالم

إيران.. الشرطة تنقل المواطنين في طهران بعد إضراب سائقي حافلات النقل العام في العاصمة (فيديو)
Gettyimages.ru
إيران.. الشرطة تنقل المواطنين في طهران بعد إضراب سائقي حافلات النقل العام في العاصمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1fc

أعلنت الشرطة الإيرانية عن إرسال 700 من حافلاتها لنقل الركاب في العاصمة بصورة مجانية بعد امتناع سائقي حافلات النقل العام بالعاصمة أداء مهامهم ودخولهم في إضراب منذ الاثنين.

واحتج سائقو الحافلات على عدم ارتفاع أجورهم بصورة متناسبة مع سائر القطاعات العمالية، وبعد قرار الحكومة برفع أجور العمال بنسبة 57% وامتناع البلدية عن تطبيق القرار على عمال البلدية.

وكان عمدة طهران علي رضا زاكاني، قد حضر في تجمعات السائقين ووعدهم بمعالجة القضية، بينما أعلنت البلدية اليوم عن رفع رواتب جميع العمال المتعاقدين مع البلدية بنسبة 40% بعد أن كانت بنسبة 10% فقط.

وأكد زاكاني ضرورة عدم ايقاف تقديم الخدمة للمواطنين كما استمع إلى مطالب المحتجين النقابية واحتجاجهم على الرواتب والخدمات المعيشية، كما وعد بمناقشة الموضوع في لجنة خاصة.

وعقب حضور عمدة العاصمة عاد بعض السائقين لمزاولة عملهم بينما يستمر إضراب عدد آخر.

هذا، وأعلنت مصادر غير رسمية إلقاء القبض على عدد قليل من المحتجين، فيما لم تعلق السلطات الأمنية على هذه الأنباء.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا