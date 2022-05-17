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بايدن يستضيف زعيمي السويد وفنلندا وسط مساعي الانضمام للناتو

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بايدن يستضيف زعيمي السويد وفنلندا وسط مساعي الانضمام للناتو
Gettyimages.ru
البيت الأبيض
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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استضافة رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون ورئيس فنلندا سولي نينيستو بالبيت الأبيض في اجتماع الخميس.

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وتأتي الدعوة في الوقت الذي يسعى فيه البلدان الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض أن من المقرر أن يناقش الزعماء طلبات البلدين للانضمام إلى الناتو، وكذلك الأمن الأوروبي على نطاق واسع.

وقالت المسؤولة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، الثلاثاء، إن الإدارة "واثقة للغاية" من التوصل إلى اتفاق مع البلدين للانضمام إلى الحلف.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع البيت الأبيض الخميس بين بايدن والزعيمين قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي واشنطن في جولة تستغرق أربعة أيام إلى كوريا الجنوبية واليابان.

وحظيت طلبات البلدين المحايدين منذ فترة طويلة بالانضمام إلى الناتو، بالثناء على نطاق واسع داخل الحلف وذلك على الرغم من أن تركيا أبدت تحفظات.

وأدى تحفظ تركيا إلى مخاوف في واشنطن وبروكسل من أن يستغل أعضاء آخرون في الناتو عملية القبول كوسيلة لانتزاع تنازلات من حلفاء، ما قد يعقد ويؤخر الانضمام.

المصدر: أ ف ب

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