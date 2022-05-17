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خبير متفجرات روسي: القوات الأوكرانية زرعت عددا كبيرا من الألغام قبل انسحابها من مناطق في دونباس

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خبير متفجرات روسي: القوات الأوكرانية زرعت عددا كبيرا من الألغام قبل انسحابها من مناطق في دونباس
Globallookpress EMERCOM of Russia
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أعلن المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أن قوات الأمن الأوكرانية زرعت عددا كبيرا من الألغام قبل انسحابها من مناطق في دونباس.

وقال رئيس المركز: "أخذت القوات الأوكرانية معها كل الأشياء القيمة عند المغادرة، وأخذوت جهاز التحكم عن بعد ومصدر الطاقة الموجود هنا، وفخخوا وزرعوا الألغام مكانها مباشرة من أجل إلحاق أكبر قدر من الخسائر في خبراء الألغام الذين سيذهبون إلى هناك، لإزالتها وإبطال مفعولها".

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وأكد أن طريقة التعامل مع كل لغم كانت مختلفة.

في أوائل أبريل، وصل متخصصون من المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية إلى جمهورية لوغانسك الشعبية، وبدأوا في إزالة الألغام.

ومنذ بداية المهمة، قام خبراء المتفجرات الروس بتطهير 50 ​​هكتارا من الأراضي وإزالة حوالي 500 مادة متفجرة.

المصدر: نوفوستي

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