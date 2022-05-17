خبير عسكري مصري يعلق على أنباء إطلاق صاروخ روسي على طائرة إسرائيلية

علق المحلل العسكري والاستراتيجي المصري، اللواء سمير راغب، على الأنباء المنشورة في الإعلام العبري حول إطلاق صاروخ روسي على طائرة إسرائيلية.

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وفي تصريح حصري لـRT، قال اللواء سمير راغب: "من المتوقع التصعيد العسكري الروسي في شرق المتوسط انطلاقا من سوريا والمياه الدولية بين سوريا والقرم، في إطار التصعيد المتبادل بين الناتو وروسيا نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما يقابله من حرب بالوكالة من طرف الناتو، وكذلك التلويح بمحاور مواجهة جديدة في مقدمتها شرق المتوسط، في مقابل المحور الفلندي-السويدي، بالإضافة للأوكراني".

وأضاف اللواء راغب: "لكن لن يصل التصعيد الروسي مع إسرائيل بعيدا، نظراً لخصوصية العلاقات، و لأن اسرائيل لم تتخطى الخطوط الحمراء الروسية في أوكرانيا، حيث رفضت اسرائيل بيع منظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية، أو المسيرات كذلك أجهزة الحرب الإلكترونية، وبقي الدعم الاسرائيلي لأوكرانيا في حدود دعم الدول الحليفة من خارج الناتو، و جميع تحركات الجانب الإسرائيلي في الازمة تعكس حرص شديد على عدم إغضاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكن هذا لا يمنع من تمسك الجانب الروسي بالخطوط الحمراء التى تم وضعها في أكتوبر 2015 أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ينيامين نتانياهو، إلى موسكو، عقب إعادة تموضع القوات الروسية في سوريا، و منها الأخطار المسبق عن أي طلعات جوية أو بحرية أو غارات إسرائيلية أو عمل تعرضي في سوريا..كذلك الحد من تلك العمليات".

وتابع: "كذلك كان هناك مطالب إسرائيلية لها علاقة بالوجود الإيراني ووكالات إيران في سوريا، و ما يتعلق بمنع الطريق البري بين طهران والضاحية الجنوبية، والوجود الإيراني في الساحل السوري والأسلحة النوعية".

وأردف المحلل العسكري والاستراتيجي المصري لـRT: "لا شك أن الجانب الروسي لم يتشدد في تنفيذ خطوطه الحمراء، بينما ضغطت إسرائيل دائما للحفاظ على خطوطها الحمراء"، مضيفا: "أعتقد من الآن، لن يتوانى الروس عن الحفاظ على كافة الخطوط الحمراء في سوريا، مع إمكانية غض الطرف على تجاوزات الخطوط الإسرائيلية من خلال طرف ثالث، حال تغير المواقف، فالجانب الروسي حريص على حلفائه في وقت يصطف فيه حلفاء الناتو في المعسكر المقابل، وتبقى إسرائيل دائما عدو قريب لحلفاء روسيا، وحليف لأعداء روسيا، ومطلوب أن تبقى بعيدة عن الحلفاء والأعداء، فالرسالة واضحة لإسرائيل وما وراء شرق المتوسط.. يمكننا أن نشعل صراع هنا في شرق المتوسط".

هذا وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأن غواصة روسية أطلقت صواريخ على طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا في سوريا".

وأشارت "يسرائيل هيوم"، إلى أن "إسرائيل تفحص إن كانت هذه إشارة على تغيير موقف روسيا من حرية عمل إسرائيل العسكري في سوريا".

المصدر: القاهرة - ناصر حاتم

RT