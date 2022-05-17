مقتل 2 من قادة "طالبان" في تبادل لإطلاق النار مع الجيش الباكستاني

أفاد الجيش الباكستاني بمقتل اثنين من قادة "طالبان باكستان" في تبادل لإطلاق النار بشمال غرب البلاد.

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وأوضح الجيش، أن المسلحين قتلوا في شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا، المتاخم للحدود الأفغانية".

يذكر أن حركة "طالبان باكستان"، هي جماعة منفصلة عن "طالبان" في أفغانستان المجاورة، التي استولت على السلطة هناك في أغسطس الماضي.

وشجعت سيطرة "طالبان" الأفغانية على الحكم في كابل حركة "طالبان باكستان" على تصعيد هجماتها ضد القوات الباكستانية، ما أثار مخاوف من تجميع المسلحين صفوفهم في إقليم خيبر باختونخوا.

المصدر: AP