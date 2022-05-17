الكرملين يؤكد ضمان المعاملة الحسنة للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في آزوفستال

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ضمان المعاملة الإنسانية للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا وخرجوا من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

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في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين: "لا ينبغي تبادل المجرمين النازيين. إنهم مجرمو حرب، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتقديمهم إلى العدالة".

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استسلام 265 مسلحا أوكرانيا، من بينهم 51 بجروح خطيرة، وقالت إنهم ألقوا أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول.

المصدر: انترفاكس