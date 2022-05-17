 
مباشر

الكرملين يؤكد ضمان المعاملة الحسنة للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في آزوفستال

أخبار العالم

الكرملين يؤكد ضمان المعاملة الحسنة للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا في آزوفستال
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1cv

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ضمان المعاملة الإنسانية للجنود الأوكرانيين الذين استسلموا وخرجوا من مصنع "آزوفستال" في ماريوبول.

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: استسلام 265 مسلحا كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بينهم 51 مصابا بجروح خطيرة
الدفاع الروسية: استسلام 265 مسلحا كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بينهم 51 مصابا بجروح خطيرة

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين: "لا ينبغي تبادل المجرمين النازيين. إنهم مجرمو حرب، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لتقديمهم إلى العدالة".

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استسلام 265 مسلحا أوكرانيا، من بينهم 51 بجروح خطيرة، وقالت إنهم ألقوا أسلحتهم خلال الـ24 ساعة الماضية، بعدما كانوا محاصرين في مصنع آزوفستال بمدينة ماريوبول.

المصدر: انترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا