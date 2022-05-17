سالفيني يرفض فرض حظر أوروبي على إمدادات الطاقة الروسية

أكد ماتيو سالفيني، زعيم حزب "رابطة الشمال" الإيطالي، رفض فرض حظر أوروبي على إمدادات الطاقة الروسية، معتبرا أن إيطاليا ليس بوسعها الاستغناء عنها في الوقت الراهن.

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أعرب الأمين العام لحزب "رابطة الشمال"، ماتيو سالفيني عن رفضه فرض حظر أوروبي على امدادات الطاقة الروسية، وقال متسائلا: "علينا أن نرى؟"

وتساءل عما إذا كان حظر النفط والغاز يلحق ضررا أكبر بروسيا أم بإيطاليا وأوروبا، وقال: "وفقا للبيانات، فإنه يضر بإيطاليا وأوروبا أكثر، لأن روسيا تبيع غازها ونفطها إلى الصين وآسيا".

وأكد: "الحظر لن يضر روسيا بل أوروبا"، مشيرا إلى أن إيطاليا ليس بوسعها في الوقت الراهن الاستغناء عن الغاز الروسي.

المصدر:AKI