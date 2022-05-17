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سالفيني يرفض فرض حظر أوروبي على إمدادات الطاقة الروسية

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سالفيني يرفض فرض حظر أوروبي على إمدادات الطاقة الروسية
Globallookpress
الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني
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أكد ماتيو سالفيني، زعيم حزب "رابطة الشمال" الإيطالي، رفض فرض حظر أوروبي على إمدادات الطاقة الروسية، معتبرا أن إيطاليا ليس بوسعها الاستغناء عنها في الوقت الراهن.

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أعرب الأمين العام لحزب "رابطة الشمال"، ماتيو سالفيني عن رفضه فرض حظر أوروبي على امدادات الطاقة الروسية، وقال متسائلا: "علينا أن نرى؟"

وتساءل عما إذا كان حظر النفط والغاز يلحق ضررا أكبر بروسيا أم بإيطاليا وأوروبا، وقال: "وفقا للبيانات، فإنه يضر بإيطاليا وأوروبا أكثر، لأن روسيا تبيع غازها ونفطها إلى الصين وآسيا".

وأكد: "الحظر لن يضر روسيا بل أوروبا"، مشيرا إلى أن إيطاليا ليس بوسعها في الوقت الراهن الاستغناء عن الغاز الروسي.

المصدر:AKI

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