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الجيش الإسرائيلي يعلن عن "إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله" تسللت من لبنان

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن عن
AP
صورة تعبيرية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله " اللبناني، تسللت من الأراضي اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "رصدت قوات جيش الدفاع مسيرة درون تابعة لمنظمة "حزب الله الإرهابية"، تسللت من داخل لبنان الى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أدرعي: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدات المراقبة طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل".

المصدر: RT

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