السفارة الروسية في بيونغ يانغ وصورة عن الحالة الوبائية في كوريا الشمالية

أفادت السفارة الروسية في بيونغ يانغ بأنها في عزلة صارمة على خلفية تفشي عدوى فيروس كورونا في كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن السفارة قولها: "حثتنا إدارة المراسم بوزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الشمالية) على عدم السماح بمغادرة السياج حول منطقتنا، وعلى تطهير المبنى مرتين في اليوم، وقياس درجة الحرارة ، وهو ما نفعله. يجري من وقت لآخر تسليم المواد الغذائية إلينا، ونستخدم بنشاط ما لدينا من احتياطات غذائية"،

كما أكد الموظفون العاملون في البعثة الدبلوماسية الروسية في كوريا الشمالية، أن الأوضاع الصحية للروس في كوريا الشمالية تبقى مرضية.

المصدر: إنترفاكس