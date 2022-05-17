يريفان.. اعتقال 300 شخص في احتجاجات مناهضة للحكومة

اعتقلت الشرطة في أرمينيا، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 300 من أنصار المعارضة الذين حاولوا إغلاق الشوارع في العاصمة يريفان، التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ شهر.

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وحاول المئات من أنصار المعارضة، إغلاق الشوارع في وسط يريفان، بحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وقالت إدارة الشرطة الأرمنية إن "286 شخصا خالفوا المطالب القانونية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون اعتقلوا لفترة وجيزة".

يذكر أن أحزاب المعارضة تنظم منذ منتصف أبريل الماضي مسيرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بسبب النزاع مع أذربيجان حول منطقة قره باغ.

واتهمت أحزاب المعارضة باشينيان بالتخطيط للتنازل لباكو عن أجزاء من قره باغ لا تزال تحت السيطرة الأرمنية.

هذا وخاض الخصمان اللدودان، أرمينيا وأذربيجان، حربين - في عام 2020 وفي تسعينيات القرن الماضي - على منطقة قره باغ الجبلية المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

وأودى القتال الذي استمر ستة أسابيع في خريف 2020 بحياة أكثر من 6500 شخص وانتهى باتفاق وقف إطلاق النار بوساطة روسية.

المصدر: أ ف ب