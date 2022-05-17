مصرع 8 أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

أفاد مسؤولون، بأن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات وانهيارات طينية بعد هطول أمطار غزيرة في شمال شرق الهند.

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وأوضح المسؤولون، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم يوم الاثنين بعد هطول أمطار غزيرة وحدوث انهيارات طينية في ولاية أروناتشال براديش الحدودية بالمنطقة.

كما توفي اثنان آخران عندما انهار منزلهما الواقع على تلة صغيرة في عاصمة الولاية إيتاناغار، وقتل اثنان من عمال إنشاء الطرق بسبب الانهيارات الطينية في موقع آخر.

ووردت أنباء عن وفاة أربعة أشخاص آخرين في ولاية آسام المجاورة.

وقالت نسرين أحمد، المسؤولة الإدارية البارزة في منطقة ديما حساو في ولاية آسام، إن عددا من محطات السكك الحديد تم ايقافها عن العمل بسبب الفيضانات، مشيرة إلى أن نحو 200 ألف شخص في المنطقة باتوا معزولين عن باقي أنحاء الولاية نتيجة لإغلاق الطرق والجسور المؤدية إليها من جراء الانهيارات الأرضية، او بسبب انجرافها مع المياه.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة للغاية على المنطقة خلال الأيام الأربعة المقبلة.

المصدر: أ ب