شنغهاي تسجل "صفر كوفيد" في جميع مناطقها

أعلنت مدينة شنغهاي، اليوم الثلاثاء، أنها حققت "صفر كوفيد" في جميع مناطقها، مما أثار الشكوك على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظل الملايين في أكبر مدينة في الصين تحت الإغلاق.

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وضعت الصين، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تحت قيود شديدة في أوائل أبريل، بهدف مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأدى إصرار الحكومة على مواجهة تفشي متحور "أوميكرون"، إلى احتجاجات نادرة حيث يرفض سكان شنغهاي الحبس المطول في المنازل ونقص الغذاء.

وصرح تشاو داندان، المسؤول بلجنة الصحة في شنغهاي، أن "جميع المقاطعات الـ 16 في شنغهاي حققت بالفعل صفر كوفيد على مستوى المجتمع".

وقال نائب رئيس البلدية تشين تونغ، إن المدينة ستعيد فتح الأعمال تدريجيا ابتداء من هذا الأسبوع، "دون إعطاء تفاصيل".

ولا يزال أكثر من 3.8 مليون شخص رسميا يخضعون لأشد أشكال الإغلاق في المدينة، وفقًا للأرقام الرسمية.

المصدر: أ ف ب