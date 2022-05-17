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وزير الخارجية الإيراني بعد لقائه محمد بن زايد: فتح صفحة جديدة بين إيران والإمارات

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وزير الخارجية الإيراني بعد لقائه محمد بن زايد: فتح صفحة جديدة بين إيران والإمارات
TWITTER @Amirabdolahian
وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، والرئيس الإماراتي الجديد، الشيخ محمد بن زايد.
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بعد زيارته إلى الإمارات للتعزية بوفاة الرئيس الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن "فتح صفحة جديدة" بالعلاقات بين البلدين.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال حسين أمير عبد اللهيان: "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "نشد على أيدي جيراننا بحرارة..دفء العلاقات بين الجيران يبث اليأس في نفوس أعداء المنطقة".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد التقى الرئيس الجديد لدولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، في أبو ظبي، حيث قدم اللهيان التعازي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد، وتباحث مع محمد بن زايد حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

ويوم السبت الماضي، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسا جديدا لدولة الامارات العربية المتحدة، بعد وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

المصدر: "إيرنا"

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