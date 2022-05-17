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أردوغان يزور أبوظبي للتعزية بوفاة الشيخ خليفة

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أردوغان يزور أبوظبي للتعزية بوفاة الشيخ خليفة
رجب أردوغان
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يزور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أبوظبي، اليوم الثلاثاء، لتقديم التعازي في وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

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وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان أمس الاثنين، أن أردوغان سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الإماراتي الجديد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في إطار الزيارة.

وأعلنت الإمارات، السبت، عن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد.

والجمعة، ووري جثمان الرئيس خليفة الثرى في مقبرة "البطين" بالعاصمة أبو ظبي، إثر وفاته عن عمر ناهز 74 عاما.

والراحل خليفة بن زايد هو ثاني رئيس للإمارات، منذ توليه المنصب عام 2004، خلفا لوالده زايد بن سلطان، مؤسس الدولة عام 1971.

المصدر: الأناضول

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