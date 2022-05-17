بعد توسيع الخدمات القنصلية.. بايدن يأمر بزيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية في هافانا

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية في هافانا، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة توسيع خدماتها القنصلية لتمكين الكوبيين من لم الشمل بعائلاتهم.

وقالت ممثلة رفيعة المستوى للإدارة الأمريكية في إفادة هاتفية خاصة يوم الاثنين، إن "الرئيس الأمريكي أوعز إلينا بزيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية في هافانا، والقيام بذلك مع تلبية المتطلبات الأمنية المناسبة". وأضافت: "لقد عملنا خلال الأشهر القليلة الماضية على خطة تسمح بذلك".

وأوضح مسؤول آخر تواجد في الإحاطة الصحفية، أن واشنطن ستواصل "بناء قدرات خدماتنا القنصلية"، مشيرا إلى أنه "كما رأيتم جميعا، استأنفنا معالجة طلبات تأشيرات الهجرة على أساس محدود في أوائل مايو. ألف تأشيرة هجرة [سنويا] في هافانا في أقرب وقت ممكن".

وفي وقت سابق، كشف بيان نصي صدر يوم الاثنين عن رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية نيد برايس، أن الإدارة الأمريكية قررت منح الكوبيين المزيد من تأشيرات الهجرة، حتى يتمكنوا من لم شملهم مع أقاربهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وقال الدبلوماسي إن الولايات المتحدة "توسع الخدمات القنصلية ومعالجة التأشيرات لتمكين المزيد من الكوبيين من لم شمل عائلاتهم في الولايات المتحدة من خلال قنوات الهجرة المنظمة". وأضاف أن الولايات المتحدة "ستعزز نمو القطاع الخاص في كوبا من خلال دعم زيادة الوصول إلى خدمات الإنترنت والتطبيقات ومنصات التجارة الإلكترونية الأمريكية". وأضاف برايس: "سندعم فرصا جديدة للمدفوعات الإلكترونية وأنشطة الأعمال الأمريكية مع رجال الأعمال الكوبيين المستقلين".

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية: "سنلغي القيود على الحوالات المالية العائلية البالغة 1000 دولار وسندعم التحويلات المجانية إلى رجال الأعمال الكوبيين، من أجل زيادة تمكين العائلات من دعم بعضهم البعض، وقيام رواد الأعمال بتوسيع أعمالهم".

واستأنفت سفارة الولايات المتحدة في الخامس من الشهر الجاري معالجة طلبات تأشيرات الهجرة للكوبيين، بعد انقطاع دام عدة سنوات، كان مواطنو جزيرة الحرية خلالها مجبرين على التقدم شخصيا لتقديم المستندات إلى البعثات الأمريكية في كولومبيا وغيانا.

المصدر: الخارجية الأمريكية + RT