زيلينسكي يؤكد سحب جزء من العسكريين الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال"

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سحب عدد من العسكريين الأوكرانيين، بمن فيهم جرحى من مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وقال زيلينسكي في كلمة له في وقت متأخر من مساء الاثنين، إنه "بفضل عمل القوات المسلحة الأوكرانية والاستخبارات وفريق المفاوضين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة لدينا أمل بأنه سيتسنى لنا الحفاظ على أرواح شبابنا".

وأضاف أن من بينهم "جرحى بحالة خطيرة"، مشيرا إلى أن أوكرانيا تعمل على إعادتهم إلى السلطات الأوكرانية.

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وقال إن "العمل مستمر لإعادة الشباب إلى الوطن، وهذا عمل حساس ويتطلب وقتا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين عن التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوكراني حول إجلاء العسكريين الأوكرانيين الجرحى من مصنع "آزوفستال"، وإعلان "نظام تهدئة" وفتح ممر آمن لهذا الغرض لنقلهم إلى مستشفيات في مدينة نوفوآزوفسك ليتلقوا العلاج الطبي.

وأكدت السلطات الأوكرانية إجلاء 53 جريحا بحالة خطيرة من العسكريين الأوكرانيين إلى مدينة نوفوآزوفسك تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقل 211 عسكريا عبر ممر إنساني إلى مدينة يلينوفكا تحت سيطرة جمهورية دونيتسك أيضا، مضيفة أنها ستعمل مع إعادتهم لأوكرانيا لاحقا.

المصدر: RT، تاس