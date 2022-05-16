امرأة تستنجد بالشرطة للتخلص من عنكبوت (صورة)

أصيبت امرأة بالفزع عند رؤيتها عنكبوتا ضخما داخل سيارتها، وذلك خلال قيادتها على أحد الطرق السريعة في ألمانيا، ما دفعها للاستنجاد بالشرطة.

ورأت المرأة العنكبوت الذي يوازي حجم اليد تقريبا قبيل الوصول إلى ساحة انتظار سيارات لوتورف بولاية شليزفيغ - هولشتاين، أقصي شمال ألمانيا.

وقالت الشرطة إن المرأة توقفت بالسيارة على جانب الطريق، واتصلت بالنجدة.

وأفادت وسائل إعلام بأن أفراد الشرطة أمسكوا العنكبوت المنزلي الضخم، غير المؤذي، وأطلقوه في البرية.

Große Spinne seilt sich im Auto ab: Frau ruft Polizei https://t.co/rqI4BNwpmj — ulli.gieseke (@ulligieseke) May 16, 2022

المصدر: د ب أ + وسائل إعلام ألمانية