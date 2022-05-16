 
مباشر

امرأة تستنجد بالشرطة للتخلص من عنكبوت (صورة)

أخبار العالم

امرأة تستنجد بالشرطة للتخلص من عنكبوت (صورة)
Gettyimages.ru
عنكبوت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t18s

أصيبت امرأة بالفزع عند رؤيتها عنكبوتا ضخما داخل سيارتها، وذلك خلال قيادتها على أحد الطرق السريعة في ألمانيا، ما دفعها للاستنجاد بالشرطة.

ورأت المرأة العنكبوت الذي يوازي حجم اليد تقريبا قبيل الوصول إلى ساحة انتظار سيارات لوتورف بولاية شليزفيغ - هولشتاين، أقصي شمال ألمانيا.

وقالت الشرطة إن المرأة توقفت بالسيارة على جانب الطريق، واتصلت بالنجدة.

وأفادت وسائل إعلام بأن أفراد الشرطة أمسكوا العنكبوت المنزلي الضخم، غير المؤذي، وأطلقوه في البرية.

المصدر: د ب أ + وسائل إعلام ألمانية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا