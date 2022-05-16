الأمم المتحدة لم تؤكد الأنباء حول صفقة السماد الروسي والحبوب الأوكرانية

لم تتمكن الأمم المتحدة من تأكيد تقارير تحدثت عن مباحثات يجريها للسماح لسفن الحبوب الأوكرانية بمغادرة الموائئ مقابل تخفيف القيود على صادرات الأسمدة من روسيا وبيلاروس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك لوكالة "تاس" يوم الاثنين: "لا أستطيع تأكيد التقارير. يمكنني فقط تذكر التصريحات التي أدلى بها الأمين العام في فيينا. قضية الأمن الغذائي مهمة للغاية للأمين العام".

ووفقا لمقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين، عرض غوتيريش تخفيف القيود المفروضة على صادرات أسمدة البوتاس من روسيا وبيلاروس، مقابل السماح للسفن التي تحمل الحبوب بالخروج من موانئ أوكرانيا. وبحسب المقالة، تشارك تركيا ودول أخرى في المفاوضات حول هذه القضية. وذكرت الصحيفة أن تركيا، على وجه الخصوص، يمكن أن تشارك في إزالة الألغام في الموانئ وضمان حركة النقل البحري.

والهدف النهائي للصفقة المقترحة هو التخفيف من أزمة الغذاء، التي تغذيها القيود الغربية على صادرات البوتاس من روسيا وبيلاروس والصعوبات في إيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وخلال زيارة لفيينا الأسبوع الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى عودة الأسمدة من روسيا وبيلاروس والمنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية. وأشار غوتيريش إلى أنه يجري مناقشات حول هذا الأمر بمشاركة تركيا والنمسا، لكنه لم يخض في التفاصيل حتى لا يعرض أي اتفاق محتمل للخطر، على حد قوله.

المصدر: تاس