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البنتاغون: نعمل على استيضاح موقف تركيا تجاه انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

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البنتاغون: نعمل على استيضاح موقف تركيا تجاه انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو
Globallookpress
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها تعمل على استيضاح موقف تركيا تجاه انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، مشيرة إلى أن هاتين الدولتين لم تتقدما بطلب رسمي للانضمام بعد.

وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي في مؤتمر صحفي دوري إن "الولايات المتحدة تواصل العمل على استيضاح موقف تركيا حيال انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو"، لافتا إلى أن تركيا "عضو مهم في الحلف".

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وأضاف أن "السويد وفنلندا لم تتقدما بطلب رسمي للانضمام إلى الحلف بعد، فهي عملية تحتاج إلى إجراءات".

وتابع: "ليس علينا في البنتاغون أن نتحدث كيف يجب أن تكون السياسة الخارجية لدولة أخرى".

المصدر: "تاس" 

 

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