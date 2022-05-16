المستشار الألماني: لن أزور كييف إلا من أجل "أشياء محددة"

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إنه لن يزور كييف فقط من أجل التقاط الصور، موضحا أنه يريد أن يفعل ذلك عندما تكون هناك فرصة لتحقيق نتائج.

وقال شولتس يوم الاثنين، على قناة RTL التلفزيونية: "لن أكون من بين أولئك الذين يفعلون شيئا من أجل زيارة قصيرة مع التقاط الصور"، مؤكدا انه سيذهب إلى كييف "عندما يتعلق الأمر بأشياء محددة".

وفي الوقت نفسه، قال المستشار الألماني إنه أجرى في الأشهر الأخيرة عدة محادثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، استغرقت ما مجموعه 10-11 ساعة.

وزارت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك ورئيس البوندستاغ بيربل باس كييف مؤخرا، في حين رفض شولتس الزيارة، بسبب رفض السلطات الأوكرانية استقبال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة كييف. وفي وقت لاحق، اتصل زيلينسكي بشتاينماير وحل هذا الخلاف.

المصدر: تاس