طالبان تعد بـ"أنباء سارة جدا" قريبا حول تعليم الفتيات في أفغانستان

وعد وزير الداخلية في حكومة طالبان سراج الدين حقاني الاثنين بأن "أنباء سارة جدا" ستعلن "قريبا جدا" حول عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية في أفغانستان.

وقال حقاني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية "أود الإدلاء بتوضيح. لا أحد يعارض تعليم النساء".

وأضاف في أول مقابلة تلفزيونية له على الإطلاق أن بإمكان الفتيات الذهاب إلى المدرسة الابتدائية، وأردف "إلى جانب هذه المستويات، يتواصل العمل على آلية" لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات.

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وأكد: "قريبا جدا ستسمعون أخبارا سارة جدا حول هذا الموضوع".

ولفت حقاني إلى أن هذه "الآلية" مرتبطة بالزي المطلوب للطالبات، مشددا على أن التعليم يجب أن يقوم على أساس "الثقافة" الأفغانية و"القواعد والمبادئ الإسلامية".

وطالبت حركة طالبان بعد عودتها للسلطة النساء بارتداء الحجاب على الأقل، لكنها فرضت عليهن مطلع أيار/مايو ارتداء النقاب في الأماكن العامة، ويفضل البرقع، وهو أمر كان إلزاميا خلال فترة حكمها الأولى بين عامي 1996 و2001.

وأوضح الوزير عبر "سي إن إن" أن "السنوات العشرين الماضية كانت فترة قتال دفاعي وحرب"، لكن الحركة تريد في المستقبل "إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

وأكد أنه "في الوقت الحالي لا نعتبرها عدوا"، مؤكدا أن طالبان تعتزم احترام الاتفاقية المبرمة مع واشنطن عام 2020 والتي تعهدت فيها عدم السماح بأن تكون أفغانستان مرة أخرى قاعدة خلفية لهجمات تستهدف الأمريكيين.

المصدر: أ ف ب