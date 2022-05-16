سلوفاكيا.. اعتقال وزير العدل السابق بسبب "تأييده لإجراءات روسيا في أوكرانيا"

احتجزت وكالة الجريمة الوطنية التابعة للشرطة السلوفاكية الرئيس السابق للمحكمة العليا في البلاد ووزير العدل السابق، ستيفان غارابين، الذي أعرب عن "تأييده لإجراءات روسيا في أوكرانيا".

ونقلت قناة Markiza أن الشرطة السلوفاكية احتجزت ستيفان جارابين بسبب المواد التي نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي في بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تحدث الرئيس السابق للمحكمة العليا "مؤيدا الإجراءات الروسية".

وقالت الشرطة: "لم يتضح بعد ما إذا كان الوزير السابق رهن الاعتقال أو ما إذا كان قد تم الإفراج عنه بعد الاستجواب. وفي الوقت الحالي، تقوم الشرطة بتنفيذ الإجراءات اللازمة. وسنقدم معلومات أكثر تفصيلا بمجرد أن يسمح الوضع بذلك".

المصدر: نوفوستي