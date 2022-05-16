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موسكو تحقق في تنفيذ متطرفين أوكرانيين استفرازا باستخدام مواد سامة

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موسكو تحقق في تنفيذ متطرفين أوكرانيين استفرازا باستخدام مواد سامة
Sputnik
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستطلب من وزارة الدفاع الروسية المزيد من معلومات حول استفزاز نفذه متطرفون أوكرانيون بالقرب من مدينة كراماتورسك باستخدام مواد سامة.

وقالت اللجنة: "سيطلب التحقيق في إطار القضايا الجنائية المزيد من البيانات من وزارة الدفاع من أجل إثبات استفزاز المتطرفين الأوكرانيين وتقديم تقييم قانوني".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الإثنين أن القوات الخاصة الأوكرانية فجرت قذيفة تحتوي على طن من نترات الأمونيوم قرب بلدة مازانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: تاس

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