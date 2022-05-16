موسكو تحقق في تنفيذ متطرفين أوكرانيين استفرازا باستخدام مواد سامة

أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستطلب من وزارة الدفاع الروسية المزيد من معلومات حول استفزاز نفذه متطرفون أوكرانيون بالقرب من مدينة كراماتورسك باستخدام مواد سامة.

وقالت اللجنة: "سيطلب التحقيق في إطار القضايا الجنائية المزيد من البيانات من وزارة الدفاع من أجل إثبات استفزاز المتطرفين الأوكرانيين وتقديم تقييم قانوني".

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم الإثنين أن القوات الخاصة الأوكرانية فجرت قذيفة تحتوي على طن من نترات الأمونيوم قرب بلدة مازانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: تاس