رئيس بنك إنجلترا يحذر من "تنبؤات مروعة" بزيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمية

حذر رئيس بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من "تنبؤات مروعة" بزيادة أسعار الطاقة والغذاء العالمية بسبب الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى ان معدل التضخم القياسي في البلاد ارتفع لأسباب خارجية.

وفي حديثه أمام اللجنة المالية البرلمانية يوم الاثنين، قال بيلي: "أخشى أن تكون أكبر المخاطر [الاقتصادية] مرتبطة بأوكرانيا، والتي سأختصرها في عاملين. الأول هو زيادة حادة أخرى في أسعار الطاقة، والتي ستحدث الآن بشكل أساسي بسبب انخفاض إمدادات الغاز والمنتجات البترولية، مثل وقود الديزل... والثانية، وأخشى أن تبدو كلماتي مروعة إلى حد ما، تتعلق بالغذاء".

وأشار بيلي إلى أنه يعتمد على تقييمات وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، الذي التقى به الشهر الماضي. ووفقا لرئيس البنك المركزي البريطاني، شدد مارشينكو على أن أوكرانيا لديها احتياطيات غذائية وهي متفائلة إلى حد ما بشأن الوضع مع أعمال البذر، لكن قدرتها على تصدير القمح والزيوت النباتية وغيرها من المنتجات الغذائية محدودة للغاية.

وأضاف بيلي: "الوضع يزداد سوءا، وهذا مدعاة للقلق الشديد ليس فقط في بلادنا ولكن أيضا في الدول النامية."

وسجلت المملكة المتحدة في أبريل الماضي، معدل تضخم سنوي قدره 8.3%، وهو أعلى معدل منذ 40 عاما تقريبا، والذي وفقا لتوقعات بنك إنجلترا، سيرتفع إلى 10% بحلول نهاية العام.

ووفقا لبيلي، كان من "الصعب للغاية" على خبراء البنك المركزي الاعتراف بأن "هناك القليل جدا مما يمكن للسلطات فعله بشأن 80%" من عوامل التضخم، محذرا من أن الوضع الحالي وانخفاض الدخل المتاح للسكان سيؤثران على "مستوى استهلاك الأسرة وسيضعفان النشاط الاقتصادي ويؤديان إلى زيادة البطالة".

المصدر: تاس