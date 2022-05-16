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الدفاع الروسية: مسلحون أوكرانيون ينصبون مدفعية على أراضي مستوصف في لوغانسك

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الدفاع الروسية: مسلحون أوكرانيون ينصبون مدفعية على أراضي مستوصف في لوغانسك
Globallookpress
وزارة الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية نصبت مدفعية وراجمة صواريخ على أراضي مستوصف للأمراض الجلدية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، إن مقاتلي الجماعات المسلحة الأوكرانية جهزوا مواقع إطلاق النار ونصبوا مدفعية وراجمة صواريخ وأقاموا مستودع ذخيرة على أراضي مستوصف للأمراض الجلدية والتناسلية. وأجبروا الموظفين وجميع المرضى على مغادرة المنشأة الطبية وهددوهم بالانتقام إذا لم ينفذوا الأوامر.

المصدر: تاس

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