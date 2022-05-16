بوريل: من غير المقبول أن تحافظ دول غرب البلقان على موقف محايد تجاه روسيا

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أنه من غير المقبول أن تحافظ دول غرب البلقان على موقف محايد تجاه روسيا.

وقال بوريل يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا يتعارض مع بناء مستقبل مشترك مع الاتحاد الأوروبي".

ووفقا له، ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ على وجه السرعة مفاوضات بشأن قبول ألبانيا ومقدونيا الشمالية، مشددا على أنه بخلاف ذلك "سيكون الأمر هدية لروسيا" وسيقوي موقفها ويضر بالاتحاد الأوروبي.

المصدر: تاس