الشلل يضرب العاصمة الصربية بسبب تهديدات بتفجيرات

تلقت بلغراد، اليوم الإثنين، سلسلة من التهديدات بتفجيرات، منها تهديد بتفجير مدارس وجسور ومطاعم وإحدى مباريات كرة القدم، ما أصاب حركة المرور في ساعة الذروة بالشلل في العاصمة الصربية.

وقالت الشرطة في بيان، إنه لم يتم العثور على متفجرات بعد عمليات بحث.

وفيما لم يتضح على الفور من كان وراء رسائل التهديد المزعومة التي أرسلت بالبريد الإلكتروني، أخلت السلطات نحو مائة مدرسة ابتدائية بعد ورود التهديدات، وكذلك العديد من المطاعم، ومراكز تسوق وجسورا وحديقة حيوان والمطار ومحطة سكك حديدية وشركة المياه.

كما تم تأجيل مباراة في دوري الدرجة الأولى لحين تفتيش الاستاد، وعلقت الشرطة حركة المرور على الجسور خلال ساعة الذروة ما خلق اختناقا مروريا حادا.

قال وزير التعليم والعلوم والتكنولوجيا برانكو روجيتش: "بالرغم من أن التهديدات تبدو زائفة، ينبغي ألا نستخف بها".

وكانت شركة الطيران الوطنية الصربية قد تلقت عدة تهديدات بقنابل في الأشهر الماضية بعد أن أصبحت الشركة الأوروبية الوحيدة، إلى جانب شركات الطيران التركية، التي تحافظ على تسيير رحلات منتظمة إلى روسيا بالرغم من الحظر الغربي المفروض على الرحلات الجوية.

المصدر: "أ ف ب"