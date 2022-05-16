باكستان تعتقل امرأة استهدفت شن هجمات على عمال صينيين

اعتقلت قوات الأمن الباكستانية بناء على معلومات استخباراتية امرأة يزعم أنها كانت تخطط لشن هجمات ضد صينين يعملون في مشروعات عمرانية جنوب غرب البلاد، حسبما أعلنت السلطات يوم الاثنين.

وأعلنت إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم بلوشستان عن نبأ الاعتقال.

وقالت الإدارة في بيان إن المرأة عضو في جيش تحرير بلوشستان، وهو جماعة إنفصالية ترتكز في الإقليم.

وكانت الجماعة قد أعلنت مسؤوليتها عن هجوم نفذته انتحارية في 26 أبريل، وأسفر عن مقتل ثلاثة معلمين صينيين وسائقهم الباكستاني في جامعة كراتشي.

وجاءت عملية اعتقال يوم الاثنين قبل ساعات من تقديم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تعازيه لنظيره الصيني لي كه تشيانغ خلال محادثة هاتفية في قتلى هجوم أبريل، ووعد بتوفير أقصى مستويات التأمين للصينيين العاملين في باكستان.

ويعمل آلاف المهندسين والخبراء والعمال الصينيين في مشاريع تم إطلاقها في باكستان خلال السنوات الأخيرة من أجل الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، وهو جزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تقدر بمليارات الدولارات.

المصدر: أ ب