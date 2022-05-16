النرويج والدنمارك وأيسلندا ستدعم فنلندا والسويد إذا هُددتا عسكريا قبل انضمامهما لـ"الناتو"

أكد رئيس الوزراء النرويجي، جوناس جار ستور، أن المملكة إلى جانب الدنمارك وأيسلندا، ستدعم فنلندا والسويد في حال تعرضهما لتهديد عسكري قبل الانضمام إلى الناتو.

وقال ستيور: "النرويج والدنمارك وأيسلندا على استعداد لدعم السويد وفنلندا بأي وسيلة ضرورية إذا تعرضوا للهجوم قبل الانضمام الرسمي إلى الناتو".

وأضاف رئيس الوزراء النرويجي أن هذا مهم جدا للتعاون الشمالي.

وتابع: "هذا الدعم هو إشارة واضحة منا. وسنبذل قصارى جهدنا لضمان تصديق النرويج بسرعة على عضوية السويد وفنلندا في الناتو".

ووفقا له، فإن فنلندا والسويد تستوفيان معايير الانضمام إلى حلف "الناتو". معربا عن ثقته في أن عضويتهما في الناتو ستعزز الأمن الجماعي في شمال أوروبا.

المصدر: NRK