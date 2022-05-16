فرنسا.. إنقاذ 113 مهاجرا في المانش في نهاية الأسبوع

أنقذت العديد من قوارب المهاجرين من الغرق خلال عطلة نهاية الأسبوع في شمال فرنسا، في مضيق كاليه ونقل 113 شخصا بينهم امرأة وطفلان وهم يعانون من انخفاض حرارة الجسم، إلى البر الفرنسي..

وقالت سلطات دائرة المانش وبحر الشمال في بيان إنه مع ارتفاع طلبات المساعدة خلال ليل السبت الأحد، أرسل المركز الإقليمي العملاني للمراقبة والإنقاذ اولا سفينة دورية تابعة للجمارك لإنقاذ سفينة وجهت نداء استغاثة وكانت تنقل 40 شخصا، تم إنزالهم في دونكيرك (شمال).

بعد ذلك، أنقذت سفينة دورية تابعة للدرك 38 شخصا من الغرق وأنزلتهم في كاليه ثم قام زورق دورية تابع لقوات الدرك البحري ومرة أخرى سفينة الجمارك بمساعدة 35 شخصا بينهم "امرأة وطفلان أنقذوا في حالة انخفاض في حرارة الجسم" ونقلوا أيضا إلى كاليه (شمال).

وخلال أسبوع 2 إلى 8 مايو أحصت السلطات البريطانية وصول 792 مهاجرا من طريق البحر على متن 30 قاربا صغيرا بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع البريطانية.

ومنتصف أبريل، أثارت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون غضب ناشطين في مجال حقوق الانسان عبر إعلانها أن طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا سيعادون الى رواندا، بموجب اتفاق أبرم في محاولة لوقف عبور المانش بشكل غير شرعي.

وبحسب الدائرة البحرية، فان 38 مهاجرا لقوا مصرعهم في 2021 بينهم 27 في حادث غرق واحد في 24 نوفمبر.

المصدر: "أ ف ب"