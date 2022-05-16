زاخاروفا ردا على التصريحات البولندية الأخيرة عن روسيا: أيديولوجية كراهية للبشر

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات المسؤولين البولنديين والغربيين الذين يريدون "تدمير روسيا ووضع حد لها".

وقالت زاخاروفا: "نسمع تصريحات من مسؤولين بولنديين مفادها أن روسيا يجب ألا تكون موجودة بعد الآن، وأنه يجب وضع حد لروسيا، وإلغاء كل شيء روسي. نسمع هذا ليس فقط من بولندا، ولكن أيضا من دول الناتو الأخرى".

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وتساءلت: "هل يستطيع أي شخص ممن يقولون هذه الأشياء أن يتخيل أن مثل هذه الأشياء تقال عن بلده؟".

وتابعت: "هل يمكن لأي شخص أن يتخيل الموقف الذي يقول فيه شخص ما أن بولندا أو دولة أخرى سيتم تدميرها أو يجب أن تختفي".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن مثل هذه التصريحات هي عبارة عن "أيديولوجية كراهية للبشر، وأيديولوجية عدم تسامح مع من يخالفون آراءهم، ومظاهر ثقافتهم".

المصدر: تاس