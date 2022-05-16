اعتقالات في تشاد بعد تظاهرات ضد فرنسا

اعتقل 5 أشخاص على الأقل في تشاد بعد تظاهرات عنيفة السبت ضد فرنسا المتهمة بدعم المجلس العسكري الحاكم، بحسب ما أفادت المعارضة ومسؤول في الشرطة لوكالة "فرانس برس" الاثنين.

وكان الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، نجل الرئيس إدريس ديبي إيتنو الذي قتل قبل أكثر من عام على الجبهة ضد متمردين، تولى السلطة على رأس مجموعة من 15 جنرالا دعمتها الأسرة الدولية وفي مقدمها فرنسا في حين تعرض ضباط إنقلابيون لعقوبات في أماكن أخرى من إفريقيا.

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وتعرضت سبع محطات وقود تابعة لمجموعة "توتال" النفطية الفرنسية للتخريب وأصيب 12 شرطيا السبت في نجامينا، بحسب مسؤول في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويت.

وأكد المسؤول لوكالة "فرانس برس" اعتقال خمسة مسؤولين عن التظاهرة، مشيرا إلى أنهم احتجزوا في مبنى المديرية العامة للمخابرات العامة.

وقال ماكس لولنغار المتحدث باسم منصة المعارضة "Wakit Tamma" التي دعت للتظاهر "اعتقلت الشرطة السبت خمسة أشخاص وهم غير متورطين في أعمال التخريب.. اعتقلوا ظلما".

وأضاف أن "الشرطة أفرغت مكان التظاهرة الرئيسية ونحن غير مسؤولين عن التظاهرات المتفرقة التي جرت بعد ذلك".

المصدر: أ ف ب