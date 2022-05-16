اعتقال أكاديمي إيراني بتهم تتعلق بالأمن والصلات الأجنبية

اعتقلت السلطات الإيرانية استاذا جامعيا بتهم تتعلق بالأمن و"الاشتباه في صلات خارجية"، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وحسب وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية إن لأستاذ الجامعي يدعى سعيد مدني، لكنها لم تذكر تفاصيل أو تذكر متى وأين تم احتجازه.

وذكر التقرير أن الاستاذ الجامعي التقى بمواطنين أجانب يزعم أنهم مشبوهون ونقل رسائل منهم إلى نشطاء محليين في إيران، مشيرا إلى أن مدني أستاذ علم الاجتماع بجامعة العلامة التي تديرها الحكومة في طهران. وكانت المحاكم قد استدعته عدة مرات في الماضي، ومنع ذات مرة عام 2019 من السفر للخارج.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية يوم الجمعة الماضي أن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 22 متظاهرا احتجاجا على ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية الأساسية المدعومة.

ويوم السبت، قال أحمد أفاي، عضو البرلمان من مدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، إن شخصا قتل خلال الاضطرابات.

وتأتي هذه الاضطرابات في أعقاب إعلان إيران في وقت سابق من الأسبوع أن تكلفة زيت الطهي والدجاج والبيض والحليب سترتفع بنسبة تصل إلى 300%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط بسبب أزمات سلسلة التوريد العالمية وغزو روسيا لأوكرانيا، وهي مصدر رئيسي للمواد الغذائية.

المصدر: AP